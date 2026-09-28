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जम्मू: विजयपुर बाजार में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

Nikita Gupta

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST







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विजयपुर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई और विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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