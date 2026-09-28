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जम्मू: विजयपुर बाजार में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST
Congress holds protest in Vijaypur market
विजयपुर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई और विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया।
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