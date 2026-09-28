{"_id":"6aba5338d601a44cef0628df","slug":"video-bjp-hits-back-at-allegations-of-vote-theft-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, सर्राफ सिंह नाग बोले- कांग्रेस कर रही लोगों को गुमराह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, सर्राफ सिंह नाग बोले- कांग्रेस कर रही लोगों को गुमराह

Nikita Gupta

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST







Link Copied



कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के बीच भाजपा जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पूर्व डीडीसी चेयरमैन सर्राफ सिंह नाग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘वोट चोरी’ समेत कई मुद्दों को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। ... और पढ़ें

विज्ञापन