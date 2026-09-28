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जम्मू: एक मंच पर सरकारी योजनाएं, तकनीक और रोजगार के अवसर, युवाओं ने दिखाई उत्सुकता

Nikita Gupta

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST







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कन्वेंशन सेंटर में 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ एडीसी अनुसुइया जामवाल ने किया। प्रदर्शनी में सरकारी योजनाओं, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, जिसमें युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ... और पढ़ें

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