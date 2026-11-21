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भारतीय सेना की ओर से डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में डोडा क्रिकेट कप 2026 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसमें एसएसपी डोडा कार्तिक श्रोत्रिय और एडिशनल डीसी अनिल कुमार ठाकुर मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, उनकी प्रतिभा को मंच देना और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।

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