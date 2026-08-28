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Jammu: सुम्ब के पहाड़ी इलाकों में एसओजी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, चप्पा-चप्पा खंगाला

Nikita Gupta

Updated Fri, 28 Aug 2026 03:27 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 03:27 PM IST







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सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से सुम्ब के पहाड़ी क्षेत्रों में एसओजी और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाकों में गहन तलाशी लेते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तलाशी अभियान जारी रहा। ... और पढ़ें

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