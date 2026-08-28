Jammu: इक्विटी रेगुलेशंस 2026 एक्ट के खिलाफ अमर क्षत्रिय राजपूत सभा सांबा ने खोला मोर्चा

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अमर क्षत्रिय राजपूत सभा सांबा की ओर से इक्विटी रेगुलेशंस 2026 एक्ट के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान सभा के पदाधिकारियों ने एक्ट को लेकर अपनी आपत्तियां और चिंताएं सामने रखीं तथा संबंधित मुद्दों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। सभा ने एक्ट के संबंध में अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

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