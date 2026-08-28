Kashmir: गांदरबल में दृष्टिबाधित बच्चों का सशक्तिकरण, करियर विकल्पों पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम

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मुख्य शिक्षा कार्यालय गांदरबल ने वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी (वीएमएस) के सहयोग से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए करियर अवसरों पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से दृष्टिबाधित सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों, सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, सहायक सुविधाओं और उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूक करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और शिक्षा, कौशल व करियर को लेकर बेहतर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना रहा।

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