Kashmir: नुन-कुन की वादियों में सजा सुरम्य सूरू वैली फेस्टिवल, पर्यटन को मिली नई उड़ान

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विश्व प्रसिद्ध नुन-कुन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित खूबसूरत सूरू घाटी में सूरू वैली फेस्टिवल-2026 के दूसरे संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। एलएएचडीसी कारगिल के चेयरमैन डॉ. मोहम्मद जफर अखून ने समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने उत्सव में भाग लेकर इसकी रौनक बढ़ाई। फेस्टिवल के आयोजन से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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