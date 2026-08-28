Hindi News
›
Video
›
Jammu and Kashmir
›
Suru Valley Festival 2026 Kicks Off at the Foothills of Nun Kun The 2nd edition of the Suru Valley Festival 2026 has officially begun
{"_id":"6a9172d0c45f0b78ab09e639","slug":"video-suru-valley-festival-2026-kicks-off-at-the-foothills-of-nun-kun-the-2nd-edition-of-the-suru-valley-festival-2026-has-officially-begun-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Kashmir: नुन-कुन की वादियों में सजा सुरम्य सूरू वैली फेस्टिवल, पर्यटन को मिली नई उड़ान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kashmir: नुन-कुन की वादियों में सजा सुरम्य सूरू वैली फेस्टिवल, पर्यटन को मिली नई उड़ान
विश्व प्रसिद्ध नुन-कुन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित खूबसूरत सूरू घाटी में सूरू वैली फेस्टिवल-2026 के दूसरे संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। एलएएचडीसी कारगिल के चेयरमैन डॉ. मोहम्मद जफर अखून ने समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने उत्सव में भाग लेकर इसकी रौनक बढ़ाई। फेस्टिवल के आयोजन से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।