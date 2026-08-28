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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Nepal flash floods tragedy should serve as warning for Kashmir valley

Srinagar: नेपाल की तबाही कश्मीर के लिए भी चेतावनी, मीरवाइज ने पर्यावरण संरक्षण पर जताई चिंता

Fri, 28 Aug 2026 06:06 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 28 Aug 2026 06:06 PM IST
सार

मीरवाइज उमर फारूक ने नेपाल में आई बाढ़ और तबाही को कश्मीर के लिए भी चेतावनी बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया।

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Nepal flash floods tragedy should serve as warning for Kashmir valley
मीरवाइज उमर फारूक - फोटो : @MirwaizKashmir

विस्तार
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नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में आई बाढ़ और तबाही को कश्मीर के लिए भी एक गंभीर चेतावनी बताते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने घाटी के नाजुक पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया है। शुक्रवार को ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
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मीरवाइज ने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और लापता लोगों की सुरक्षित वापसी तथा पीड़ित परिवारों के लिए राहत की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कश्मीर भी उसी संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है, जहां हाल के वर्षों में भारी बारिश, बादल फटने, अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं।
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उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं का एक बड़ा कारण है, लेकिन हमें अपने विकास के तरीके पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। पहाड़ों को काटना, पेड़ों की कटाई, संवेदनशील इलाकों में होटल और भवनों का निर्माण तथा प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों में बदलाव भविष्य में बड़ी आपदाओं का कारण बन सकते हैं।
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