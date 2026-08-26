Jammu News: बिजली की बढ़ी दरों से उद्योग-कारोबार पर बढ़ेगा बोझ

जम्मू। बिजली की बढ़ी दरों से प्रदेश के उद्योगों और कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जम्मू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि महंगी बिजली से उत्पादन लागत बढ़ेगी, जबकि यहां के उद्योग पहले ही दूसरे राज्यों से कच्चा माल मंगाने और तैयार सामान बाहर भेजने का खर्च उठा रहे हैं। ऐसे में आने-जाने के भाड़े के साथ बिजली की बढ़ी लागत उद्योगों की परेशानी और बढ़ाएगी।गुप्ता ने दावा किया कि करीब 80 फीसदी उद्योग पहले ही अनुकूल माहौल और पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिलने के कारण बंद हो चुके हैं। बिजली की दरें बढ़ने से बचे हुए उद्योगों पर भी बंद होने का खतरा बढ़ सकता है। इसका असर होटल, दुकानों और पर्यटन से जुड़े कारोबार पर भी पड़ेगा। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाने और उद्योगों की लागत कम करने की मांग करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। ब्यूरो