Jammu News: सिंगल यूज पालीथिन का बहिष्कार करने की चलाई मुहिम

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जम्मू। त्रिकुटा नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने के लिए त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी (टीएनडब्ल्यूएस) जागरुकता अभियान चलाकर कपड़े के थैले बांटे। जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शाहिद हुसैन टीम के साथ अभियान में शामिल हुए। सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक कर कपड़े के थैले वितरित किए गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट किया कि त्रिकुटा नगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और स्मार्ट सिटी के तहत इसे एक स्वच्छ व स्वस्थ मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित करने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून प्रिय नागरिकों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। इस अवसर पर विजय गुप्ता, शैलजा गुप्ता और रतन कपूर मौजूद रहे। ब्यूरो