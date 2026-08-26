Jammu News: यूटी योग चैंपियनशिप में हेरिटेज स्कूल ओवरऑल विजेता
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:43 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:43 AM IST
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जम्मू। यूटी योग चैंपियनशिप की ओवरऑल ट्रॉफी हेरिटेज स्कूल जम्मू के नाम रही। भारत योग स्पोर्ट्स फेडरेशन के तत्वावधान में स्कूल के बाल योग साधकों ने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया।
पांच से 10 आयु वर्ग बालिका में आर्टिस्टिक सोलो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक नायरा महाजन, मीरा शर्मा, अवयुक्ता, प्रियांशी महाजन ने जीता। पारंपरिक योग में सिमरदीप कौर व एशले और आर्टिस्टिक पेयर में शिवन्या महाजन ने जीत दर्ज की। इसी तरह आर्टिस्टिक पेयर में कांस्य पदक अर्शिया गुप्ता के नाम रहा। विद्यालय प्रबंधन ने इस शानदार जीत का श्रेय विद्यार्थियों के कड़े परिश्रम और प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट मार्गदर्शन को दिया। ब्यूरो
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पांच से 10 आयु वर्ग बालिका में आर्टिस्टिक सोलो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक नायरा महाजन, मीरा शर्मा, अवयुक्ता, प्रियांशी महाजन ने जीता। पारंपरिक योग में सिमरदीप कौर व एशले और आर्टिस्टिक पेयर में शिवन्या महाजन ने जीत दर्ज की। इसी तरह आर्टिस्टिक पेयर में कांस्य पदक अर्शिया गुप्ता के नाम रहा। विद्यालय प्रबंधन ने इस शानदार जीत का श्रेय विद्यार्थियों के कड़े परिश्रम और प्रशिक्षकों के उत्कृष्ट मार्गदर्शन को दिया। ब्यूरो
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