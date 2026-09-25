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Samba: Various programs will be organized to convey the message of national unity and integrity to the masses on the occasion of the 150th birth anniversary of the 'Iron Man', Sardar Vallabhbhai Patel.
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जम्मू: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सांबा में गूंजेगा राष्ट्रीय एकता का संदेश
सांबा में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सरदार पटेल के योगदान का संदेश पहुंचाने पर जोर रहेगा।
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