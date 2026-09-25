{"_id":"6ab652c9a25d1676940b1fa5","slug":"video-samba-various-programs-will-be-organized-to-convey-the-message-of-national-unity-and-integrity-to-the-masses-on-the-occasion-of-the-150th-birth-anniversary-of-the-iron-man-sardar-vallabhbhai-patel-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सांबा में गूंजेगा राष्ट्रीय एकता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सांबा में गूंजेगा राष्ट्रीय एकता का संदेश

Nikita Gupta

Updated Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST







Link Copied



सांबा में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सरदार पटेल के योगदान का संदेश पहुंचाने पर जोर रहेगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन