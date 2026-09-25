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जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में अपनी पार्टी का प्रदर्शन, कर्मचारियों से बेरोजगार युवाओं तक के मुद्दे उठाए

Nikita Gupta

Updated Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST







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बांदीपोरा में अपनी पार्टी की जिला इकाई ने कर्मचारियों, कामगारों, बिजली उपभोक्ताओं, सर्विस सेंटर ऑपरेटरों और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सैयद शफात काजमी ने किया जिसमें राजनीतिक समन्वयक समीर इकबाल भट वरिष्ठ नेता वसीम अहमद शेख और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। ... और पढ़ें

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