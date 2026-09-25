मौत से पहले सामने आया वीडियो: खाई में वाहन गिरने से कारोबारी की गई जान, हादसे के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन

हादसे से पहले अब्दुल लतीब की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि वीडियो में उन्होंने कुछ लोगों के नाम लेते हुए अपने साथ हो रही परेशानियों और प्रताड़ना का जिक्र किया था। हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है।



घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अब्दुल लतीब को बचाने का प्रयास किया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे के बाद क्षेत्र में रोष फैल गया और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए।



प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सोशल मीडिया वीडियो में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।



लोगों ने मृतक के परिवार कोहरसंभव सहयोग देने की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती और परिवार को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते तब तक उनका धरना जारी रहेगा।



पुलिस ने हादसे के कारणों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक परिस्थितियों और वीडियो में लगाए गए आरोपों की सत्यता स्पष्ट हो सकेगी।

