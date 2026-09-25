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जम्मू: सांबा में किसानों को फूलों की व्यावसायिक खेती का प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों की दी जानकारी

Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Fri, 25 Sep 2026 04:24 PM IST
Department of Floriculture and Horticulture, Jammu in collaboration with Krishi Vigyan Kendra, District Kathua
सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र में वाणिज्यिक फूलों की खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को आधुनिक तकनीकों, बेहतर उत्पादन और फूलों की मार्केटिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन फ्लोरीकल्चर एवं गार्डन विभाग जम्मू ने जिला कठुआ के सहयोग से किया जिसका उद्देश्य किसानों को फूलों की व्यावसायिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी आय के अवसर बढ़ाना रहा।
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