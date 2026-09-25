जम्मू: सांबा में किसानों को फूलों की व्यावसायिक खेती का प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों की दी जानकारी

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सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र में वाणिज्यिक फूलों की खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को आधुनिक तकनीकों, बेहतर उत्पादन और फूलों की मार्केटिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन फ्लोरीकल्चर एवं गार्डन विभाग जम्मू ने जिला कठुआ के सहयोग से किया जिसका उद्देश्य किसानों को फूलों की व्यावसायिक खेती के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी आय के अवसर बढ़ाना रहा।

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