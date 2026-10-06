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जम्मू: रियासी में 67 खोए मोबाइल मिले, वैष्णो देवी-शिवखोड़ी यात्रियों के फोन कूरियर से भेजे जाएंगे

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:41 PM IST







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रियासी पुलिस ने अगस्त-सितंबर 2026 के दौरान 12.60 लाख के 67 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जिससे अब तक बरामद मोबाइल की संख्या 273 हो गई है। साइबर पुलिस ने 2026 में साइबर ठगी के 36.12 लाख रुपये भी ट्रेस किए जिनमें से 23.60 लाख रुपये अदालत के आदेश के बाद पीड़ितों को वापस किए जा चुके हैं। ... और पढ़ें

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