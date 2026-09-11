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जम्मू-कश्मीर: जीएमसी अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल, लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Fri, 11 Sep 2026 05:24 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 05:24 PM IST







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गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार से काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी और अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया।एनएचएम एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से उनकी लंबे समय से लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की। ... और पढ़ें

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