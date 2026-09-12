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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Security forces have shot dead a terrorist in an encounter in Bhaderwah.

जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी: भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर ढेर, एम4 राइफल बरामद

Sat, 12 Sep 2026 11:24 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 12 Sep 2026 11:24 AM IST
सार

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के सेओजधार के जंगल में सुरक्षाबलों ने जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी का शव बरामद किया।

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Security forces have shot dead a terrorist in an encounter in Bhaderwah.
सुरक्षाबल। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह स्थित सेओज धार इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के एक पाकिस्तानी आतंकी कमांडर का शव बरामद किया। आतंकी को पहले एक संयुक्त अभियान के दौरान मार गिराया गया था।

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मौके से एम4 राइफल बरामद
एसओजी डोडा, राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और सीआरपीएफ की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी के शव बरामद किए। मुठभेड़ स्थल से अमेरिकी निर्मित एम4 राइफल भी बरामद हुई है। सुरक्षाबलों ने बरामद शव और हथियार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर रही। सुरक्षाबलों की ओर से इलाके में अभियान और तलाशी की कार्रवाई जारी है।

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