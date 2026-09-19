जम्मू: 'सांबा में पानी की किल्लत नहीं, लापरवाही बनी परेशानी की वजह', सलाथिया

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सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने पीएचई अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर ड्यूटी में लापरवाही न बरतने और लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांबा में पानी की कमी नहीं है, बल्कि विभागीय लापरवाही के कारण कुछ क्षेत्रों में समस्या पैदा होती है, इसलिए बेहतर तालमेल और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए।

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