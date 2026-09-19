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जम्मू: बाढ़ में बहा धकड़ू-ओस्सु पुल फिर बनेगा, 1.95 करोड़ से पुनर्निर्माण शुरू

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST







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पिछली साल भारी बारिश और बाढ़ में बह गए धकड़ू-ओस्सु पुल के पुनर्निर्माण का कार्य विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने शुरू कराया। करीब 1.95 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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