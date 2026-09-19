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जम्मू: भाजपा की पोस्ट के विरोध में रियासी में कांग्रेस का प्रदर्शन, भाईचारा बनाए रखने का संदेश

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST







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रियासी में भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने पोस्ट को आपसी भाईचारे के लिए नुकसानदायक बताते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों की एकजुटता का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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