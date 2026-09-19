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जम्मू: सांबा पहुंचने पर महिपाल मकराना का भव्य स्वागत, यूजीसी मुद्दे पर हुई अहम चर्चा

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST







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सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने सुनरकी इलाके में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नाले का नींव पत्थर रखा। नाले के निर्माण से बरसात के दौरान जलभराव और जल निकासी की लंबे समय से चली आ रही समस्या से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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