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जम्मू: सांबा पहुंचने पर महिपाल मकराना का भव्य स्वागत, यूजीसी मुद्दे पर हुई अहम चर्चा

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:45 PM IST







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सांबा पहुंचने पर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने महिपाल मकराना का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर भी विचार-विमर्श हुआ और समाज के लोगों से एकजुट होकर अपनी बात मजबूती से रखने की अपील की गई। ... और पढ़ें

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