जम्मू-कश्मीर: महाराजा हरि सिंह की जयंती पर रियासी में उमड़ा जनसैलाब, निकली भव्य रैली

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महाराजा हरि सिंह की जयंती पर बुधवार को रियासी विशाल रैली निकाली गई। भीमगढ़ फोर्ट के पास से शुरू हुई रैली नगर और आस पास के इलाकों से हो कर के गुजरी। इस दौरान रैली में शामिल युवाओं ने जम कर डांस किया। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे के जयघोष लगाए गए। एक कार्यक्रम का आयोजन मिनी सचिवालय स्थित ऑडोटोरियम हाल में हुआ,जिसमें महाराजा हरि सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए,उनके शासनकाल में हुए कार्यों को याद किया गया।

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