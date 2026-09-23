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कारगिल: एलएबी-केडीए के प्रदर्शन पर भाजपा का पलटवार, कारगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शांति की अपील

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST







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कारगिल में भाजपा नेताओं ने एलएबी और केडीए के प्रस्तावित प्रदर्शनों व पदयात्राओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर सवाल उठाए। ... और पढ़ें

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