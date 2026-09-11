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जम्मू: डोडा में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा चेकिंग अभियान, नाबालिग वाहन चालकों पर कड़ी नजर

Nikita Gupta

Updated Fri, 11 Sep 2026 05:25 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 05:25 PM IST







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डोडा में सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीएसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में घड़ी टावर के पास विशेष नाका चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में नाबालिग वाहन चालकों, बिना हेलमेट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया चालकों पर विशेष नजर रखी गई तथा लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। ... और पढ़ें

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