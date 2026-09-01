Jammu: पुरमंडल में कुछ महीनों में ही बुझ गईं लाखों की लाइटें, लोगों ने उठाए सवाल

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पुरमंडल में लाखों रुपये की लागत से लगाई गई हाईमास्ट और स्ट्रीट लाइटें कुछ ही महीनों में खराब होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण लाइटें जल्द खराब हो गईं। साथ ही लोगों ने पैसेंजर शेड से चोरी हुए चार पंखों के मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से खराब लाइटों को शीघ्र ठीक कराने, उनके स्थायी रखरखाव की व्यवस्था करने तथा पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई।

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