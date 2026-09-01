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Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Major gift for Assar; 6.7 km road to be constructed at a cost of over 20 crore.

Doda: अस्सर को मिली बड़ी सौगात, 20 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगी 6.7 किमी सड़क

Tue, 01 Sep 2026 05:45 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:45 PM IST
Major gift for Assar; 6.7 km road to be constructed at a cost of over 20 crore.
डोडा वेस्ट के विधायक शक्ति राज परिहार ने अस्सर में एनएच-244 से सल्डी होते हुए अंसी तक बनने वाली 6.7 किलोमीटर लंबी लिंक रोड की नींव रखी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली इस सड़क पर 20.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
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