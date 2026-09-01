{"_id":"6a96c1cde49c3484f4059afa","slug":"video-thieves-break-through-shop-wall-steal-copperware-in-ganderbal-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Kashmir: दीवार काटकर दुकान में घुसे चोर, गांदरबल में तांबे के बर्तन लेकर हुए फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Kashmir: दीवार काटकर दुकान में घुसे चोर, गांदरबल में तांबे के बर्तन लेकर हुए फरार

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:45 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:45 PM IST







Link Copied



गांदरबल के डुडरहामा इलाके में चोरों ने दुकान की दीवार काटकर तांबे के बर्तनों की दुकान में सेंध लगाई और कई सामान चुरा लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि व्यापारियों ने रात में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन