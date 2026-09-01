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Jammu: ग्रामीणों के रोष के बाद जागा पीएमजीएसवाई, पौनी-कुंड खनयाड़ी सड़क पर फिर शुरू हुआ काम

Nikita Gupta

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST







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ग्रामीणों की नाराजगी के दो दिन बाद मंगलवार को पीएमजीएसवाई के तहत पौनी-कुंड खनयाड़ी सड़क के रखरखाव का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। जेसीबी से बंद नालियां खोलने और सड़क किनारे सफाई का कार्य जारी है, जबकि विभाग ने खराब मौसम के कारण काम प्रभावित होने की बात कही है। ... और पढ़ें

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