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Kashmir: अजस में युवाओं का प्रदर्शन, खेल मैदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उठी मांग

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST







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बांदीपोरा के अजस क्षेत्र में युवाओं ने उचित खेल मैदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय अस्पताल की सीमित सेवाओं पर चिंता जताते हुए प्रशासन से खेल मैदान के साथ 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की। ... और पढ़ें

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