{"_id":"6a96c1a33ea6fb9a3a02ad93","slug":"video-3rd-battalion-crpf-celebrates-raising-day-in-bandipora-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Bandipora: बांदीपोरा में CRPF की तीसरी बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस, जवानों ने दिखा उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Bandipora: बांदीपोरा में CRPF की तीसरी बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस, जवानों ने दिखा उत्साह

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST







Link Copied



बांदीपोरा के डीपीएल में सीआरपीएफ की तीसरी बटालियन ने स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में डीसी इंदु कंवल चिब समेत कई अधिकारी और जवान शामिल हुए, जहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्थानीय समुदाय से जुड़ाव को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन