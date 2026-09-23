फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Grand rally in Samba on Maharaja Hari Singh's birth anniversary

जम्मू: महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सांबा में भव्य रैली, डीसी-एसएसपी ने बढ़ाया उत्साह

Wed, 23 Sep 2026 05:42 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:42 PM IST
Grand rally in Samba on Maharaja Hari Singh's birth anniversary
युवा राजपूत सभा सांबा की ओर से महाराजा हरि सिंह की 131वीं जयंती के अवसर पर भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में डीसी सांबा आयुषी सूदन और एसएसपी सांबा अनुज कुमार भी पहुंचे और आयोजन में भाग लेकर महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मऊरानीपुर जलविहार महोत्सव: दीप प्रज्ज्वलित कर हुई कार्यक्रम की शुरुआत

Mauranipur Jalvihar Fair: District Magistrate honors meritorious female students.
Jhansi
23 Sep 2026

Rajasthan: निकाय चुनाव में BJP की बड़ी बढ़त, 197 निकायों में अध्यक्ष पद पर कब्जा

Rajasthan: निकाय चुनाव में BJP की बड़ी बढ़त, 197 निकायों में अध्यक्ष पद पर कब्जा
Rajasthan
23 Sep 2026

अमृतसर में वांछित गैंगस्टर हरमन सिंह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

Wanted gangster Harman Singh arrested in Amritsar after an encounter
Amritsar
23 Sep 2026

झांसी: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने से बदला मौसम, तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश

Weather takes a sudden turn; heavy rain follows strong winds.
Jhansi
23 Sep 2026

कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में जुटने लगे किसान, दोपहर बाद लेंगे फैसला; चढूनी बोले, जब तक खरीद शुरू नहीं होगी

Farmers begin gathering in Shahabad, Kurukshetra; decision to be taken in the afternoon; Chaduni says protest will continue until procurement begins
Kurukshetra
23 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ: 172 दिन बाद धरना स्थल से गायब दिखीं महिलाएं, शास्त्री नगर में खाली पड़ी रहीं कुर्सियां

Women Absent from Protest Site After 172 Days, Empty Chairs Seen in Shastri Nagar
Meerut
23 Sep 2026

मेरठ: सीएम ग्रिड के नाला निर्माण का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी

Municipal Commissioner Inspects CM Grid Drain Construction, Warns Contractors Over Slow Progress
Meerut
23 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ: सीसीएसयू के इतिहास विभाग में पुस्तक का विमोचन, कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला रहीं मुख्य अतिथि

Book Released at CCSU's History Department, Vice-Chancellor Prof. Sangeeta Shukla Graces the Event
Meerut
23 Sep 2026

Meerut: मांगों को लेकर भाकियू किसान क्रांति का प्रदर्शन, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ कमिश्नरी चौराहे का घेराव

BKU Kisan Kranti Farmers Protest Demands, Surround Meerut Commissionerate Crossing with Tractor Convoy
Meerut
23 Sep 2026

मेरठ: कंकरखेड़ा में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के रीजनल ऑफिस का उद्घाटन, वीर नारियों का सम्मान

Regional Office of Uttar Pradesh Ex-Servicemen Welfare Corporation Inaugurated in Kankerkhera
Meerut
23 Sep 2026

मेरठ: मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

Players Showcase Their Talent in Trials for Divisional-Level Kabaddi Competition
Meerut
23 Sep 2026

कुल्लू: आयुष पद्धति को अपना रहे लोग, योग बना निरोग रहने का जरिया

ayush method yoga health kullu
Kullu
23 Sep 2026

जालंधर के स्कूल में संदिग्ध व्यक्ति के दाखिल होने से हड़कंप, परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

Panic ensued after a suspicious person entered a school in Jalandhar; family members apprehended him and handed him over to the police.
Jalandhar
23 Sep 2026

मलूका पंचायत में हाजिरी रजिस्टर पर विवाद

Dispute over attendance register in Maluka Panchayat
Chandigarh-Punjab
23 Sep 2026

शाहजहांपुर: गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ निकली विसर्जन यात्रा, युवाओं ने फोड़ी मटकी

विसर्जन यात्रा में जमकर झूमे श्रद्धालु
Shahjahanpur
23 Sep 2026

बिलासपुर: जुखाला के ITBP सब इंस्पेक्टर कमलेश कुमार का बीमारी से निधन, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई

jukhala itbp sub inspector kamlesh kumar dies due to illness
Bilaspur
23 Sep 2026

सांसद सुखजिंदर रंधावा का आरोप- पंजाब के कुछ पुलिस अधिकारियों के नशा तस्करों से संबंध, जांच की मांग

MP Sukhjinder Randhawa alleges links between some Punjab police officers and drug smugglers; demands an inquiry.
Amritsar
23 Sep 2026

धुसाड़ा में तेज रफ्तार पिकअप ने कार को मारी टक्कर, चालक गंभीर; ऊना से PGI चंडीगढ़ रेफर

dhusara una pickup car accident driver serious pgi chandigarh
Una
23 Sep 2026

केलांग: मूलिंग के सामने भूस्खलन से मनाली-लेह हाईवे बंद, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें

manali leh highway closed landslide muling keylong
Kullu
23 Sep 2026

लखीमपुर खीरी गोलीकांड: बच्चों के सामने निशात को खींचकर अंदर ले जाता दिखा सऊद; देखें वीडियो

निसात फातिमा को खींचकर ले गया था आरोपी
Lakhimpur Kheri
23 Sep 2026

अमृतसर के गांव महिमद मंदरावाला का आप सरपंच दो दिन से लापता, परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप

AAP Sarpanch from Mahimad Mandrawala village in Amritsar missing for two days; family accuses police of inaction.
Amritsar
23 Sep 2026

सीतापुर में तीन दिन से लापता किशोरी का शव तालाब में उतराता मिला

सीतापुर में तीन दिन से लापता किशोरी का शव तालाब में उतराता मिला
Sitapur
23 Sep 2026

गोंडा में स्कूली बच्चों ने मानव शृंखला बनाकर विकसित भारत का लिया संकल्प

गोंडा में स्कूली बच्चों ने मानव शृंखला बनाकर विकसित भारत का लिया संकल्प
Gonda
23 Sep 2026

यूपी में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू, प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह ने बताई रणनीति

यूपी में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जेडीयू, प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह ने बताई रणनीति
Lucknow
23 Sep 2026

अमृतसर के पत्ती बग्गे वाली इलाके में कासो, 13 पर कार्रवाई, दो एनडीपीएस केस दर्ज

Action taken against 13 individuals in the Patti Bagge Wali area of Amritsar; two NDPS cases registered.
Amritsar
23 Sep 2026

कानपुर: किदवई नगर 40 दुकान बाजार में जलभराव, सड़कों पर उफना सीवर का गंदा पानी

Kanpur Waterlogging in Kidwai Nagar 40 Dukan Market Sewage Overflows onto Streets
Kanpur
23 Sep 2026

कानपुर: वार्ड-66 में लबालब जलभराव से भड़का गुस्सा, सड़क पर ही धरने पर बैठे उपेंद्र तिवारी

Kanpur Outraged by severe waterlogging in Ward 66 Upendra Tiwari stages a sit in protest on road
Kanpur
23 Sep 2026

लखनऊ में गणपति विसर्जन के दौरान सई नदी में डूबे तीन दोस्त, धीरज-हरी प्रसाद के शव मिले; तीसरे की तलाश जारी

लखनऊ में गणपति विसर्जन के दौरान सई नदी में डूबे तीन दोस्त, धीरज-हरी प्रसाद के शव मिले; तीसरे की तलाश जारी
Lucknow
23 Sep 2026

एलएनआईपीई में छात्रों का हंगामा: प्रशासनिक भवन के गेट पर लेटे, तीन घंटे अंदर रहीं कुलगुरु; भूख हड़ताल शुरू

LNIPE Unrest Students Launch Hunger Strike Block Administrative Gate While VC Remains Confined Inside
Gwalior
23 Sep 2026

Rajasthan Weather: मानसून की विदाई के साथ लौटी गर्मी, जैसलमेर में 41.5° पहुंचा पारा

Rajasthan Weather: मानसून की विदाई के साथ लौटी गर्मी, जैसलमेर में 41.5° पहुंचा पारा
Rajasthan
23 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed