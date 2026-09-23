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जम्मू: महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सांबा में भव्य रैली, डीसी-एसएसपी ने बढ़ाया उत्साह

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:42 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:42 PM IST

युवा राजपूत सभा सांबा की ओर से महाराजा हरि सिंह की 131वीं जयंती के अवसर पर भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में डीसी सांबा आयुषी सूदन और एसएसपी सांबा अनुज कुमार भी पहुंचे और आयोजन में भाग लेकर महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। ... और पढ़ें

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