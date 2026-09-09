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जम्मू-कश्मीर: डोडा के युवाओं के लिए बड़ा मौका, विकसित भारत क्विज में भाग लेने की अपील

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:47 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:47 PM IST







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डोडा में माय भारत केंद्र ने पात्र युवाओं से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज 2027 में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जिला युवा अधिकारी संदीप शर्मा ने कहा कि क्विज के जरिए युवा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण को लेकर अपने विचार और विजन साझा कर सकते हैं। ... और पढ़ें

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