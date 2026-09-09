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जम्मू-कश्मीर: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे वेटरनरी इंटर्न्स, इल्तिजा मुफ्ती पहुंचीं समर्थन में

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:48 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:48 PM IST







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शेर-ए-कश्मीर में पशु चिकित्सा इंटर्न्स ने मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी पहुंचकर उनका समर्थन किया। इल्तिजा मुफ्ती ने प्रदर्शनकारी इंटर्न्स के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के होनहार युवाओं को उनका जायज हक मिलना चाहिए। ... और पढ़ें

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