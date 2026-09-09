{"_id":"6aa15c774b76604dce09c29e","slug":"video-uproar-over-youths-death-in-police-custody-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: पुलिस हिरासत में युवक की मौत से मचा बवाल, आरएस पुरा में ग्रामीणों का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव चकरोइ में पुलिस चौकी मे हिरासत में 27 वर्षीय युवक उत्तम चंद की मौत पर ग्रामीणों ने चौक पर दिया धरना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की । इस दौरान स्थानीय विधायक प्रो गारु राम पूर्व मंत्री चौधरी श्याम लाल सहित क्षेत्र की पंचायतों पूर्व सरपंच पंच सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्थापना काबाजी करते हुए पुलिस चौकी चक्र में नियुक्त प्रभारी सहित अन्य लोगों को सस्पेंड करने की मांग करने के साथ प्रभावित परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी व एक करोड रुपए की मांग रखी।

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