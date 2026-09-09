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जम्मू: नौशेरा अस्पताल में एनएचएम कर्मियों का धरना, 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल जारी

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:47 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:47 PM IST







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नौशेरा उपजिला अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू-कश्मीर एनएचएम संगठन के बैनर तले धरना-प्रदर्शन किया और 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल जारी रखी। कर्मचारियों ने सरकार से उनकी लंबित मांगों का समाधान कर उन्हें उनका हक देने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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