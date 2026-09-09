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जम्मू: 15 साल से बकाया भुगतान का इंतजार, जम्मू में वीआरएस कर्मचारियों का प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:47 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:47 PM IST







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जम्मू के प्रेस क्लब एग्जिबिशन ग्राउंड के पास वीआरएस और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 15 वर्षों से लंबित बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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