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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में एनएचएम कर्मियों का हल्ला बोल, समान काम-समान वेतन की उठी आवाज

Nikita Gupta

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:48 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:48 PM IST







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गांदरबल में एनएचएम कर्मचारियों ने 'समान काम, समान वेतन समेत' नियमितीकरण, उचित वेतन और नौकरी की सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति लाभ और सुरक्षित भविष्य की मांग उठाते हुए जम्मू-कश्मीर के एनएचएम कर्मियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों की अपील की। ... और पढ़ें

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