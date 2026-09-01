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Samba: सांबा में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, 'चंदा चोर, गद्दी छोड़' के नारों से गूंजा शहर

Nikita Gupta

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:05 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:05 PM IST







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सांबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “चंदा चोर, गद्दी छोड़” के नारे लगाए और भाजपा के प्रति अपना विरोध जताया। ... और पढ़ें

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