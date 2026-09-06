Jammu News: सैनिक स्कूल नगरोटा ओवरऑल चैंपियन
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:33 AM IST
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- एआईएसएसएनजी ग्रुप-ए में बास्केटबॉल-वॉलीबॉल में मेजबान का दबदबा
- आरआईआरएस फतेहाबाद उपविजेता, सैनिक स्कूल कुंजपुरा तीसरे स्थान पर
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सैनिक स्कूल नगरोटा ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स नेशनल गेम्स (एआईएसएसएनजी)-2026 ग्रुप-ए का ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पांच दिवसीय प्रतियोगिताओं का शनिवार को समापन हुआ। मार्च पास्ट और पुरस्कार वितरण के दौरान विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व टीमों को सम्मानित किया गया।
मेजबान सैनिक स्कूल नगरोटा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर बाॅयज बास्केटबॉल, जूनियर बाॅयज वॉलीबॉल, जूनियर गर्ल्स बास्केटबॉल और अंग्रेजी वाद-विवाद में पहला स्थान हासिल किया। एथलेटिक्स समेत अन्य स्पर्धाओं में भी स्कूल के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। आरआईआरएस फतेहाबाद ने उपविजेता और सैनिक स्कूल कुंजपुरा ने तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि मेजर जनरल अनुपिंदर बेली ने कहा कि खेल युवाओं में टीम भावना, नेतृत्व, अनुशासन और विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता विकसित करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागी स्कूलों के खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की।
सैनिक स्कूल नगरोटा के प्रिंसिपल कैप्टन (आईएन) शिबू देवसिया ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले अधिकारियों और प्रतिभागी स्कूलों का आभार जताया। प्रतियोगिता के दौरान सैनिक स्कूल नगरोटा लेडीज क्लब की ओर से लगाया गया खाद्य स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहा। प्रतियोगिता का समापन हाई टी और बड़ा खाना के साथ हुआ।
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- आरआईआरएस फतेहाबाद उपविजेता, सैनिक स्कूल कुंजपुरा तीसरे स्थान पर
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सैनिक स्कूल नगरोटा ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स नेशनल गेम्स (एआईएसएसएनजी)-2026 ग्रुप-ए का ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पांच दिवसीय प्रतियोगिताओं का शनिवार को समापन हुआ। मार्च पास्ट और पुरस्कार वितरण के दौरान विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व टीमों को सम्मानित किया गया।
मेजबान सैनिक स्कूल नगरोटा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर बाॅयज बास्केटबॉल, जूनियर बाॅयज वॉलीबॉल, जूनियर गर्ल्स बास्केटबॉल और अंग्रेजी वाद-विवाद में पहला स्थान हासिल किया। एथलेटिक्स समेत अन्य स्पर्धाओं में भी स्कूल के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। आरआईआरएस फतेहाबाद ने उपविजेता और सैनिक स्कूल कुंजपुरा ने तीसरा स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथि मेजर जनरल अनुपिंदर बेली ने कहा कि खेल युवाओं में टीम भावना, नेतृत्व, अनुशासन और विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता विकसित करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागी स्कूलों के खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की।
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सैनिक स्कूल नगरोटा के प्रिंसिपल कैप्टन (आईएन) शिबू देवसिया ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले अधिकारियों और प्रतिभागी स्कूलों का आभार जताया। प्रतियोगिता के दौरान सैनिक स्कूल नगरोटा लेडीज क्लब की ओर से लगाया गया खाद्य स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहा। प्रतियोगिता का समापन हाई टी और बड़ा खाना के साथ हुआ।
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