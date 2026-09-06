Jammu News: अर्थशास्त्र लेक्चरर भदेर सिंह को राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान

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- राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति पा चुका है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबलैहड़अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। नवाचार पूर्ण शिक्षण पद्धतियों और प्रभावी कक्षा गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने पर भदेर सिंह को शिक्षक दिवस पर सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया। भदेर सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबलैहड़ (आरएस पुरा) में अर्थशास्त्र के लेक्चरर हैं। इन्हें यह सम्मान विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने, शैक्षणिक नेतृत्व में निरंतर किए जा रहे कार्यों के लिए प्रदान किया गया।शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में शनिवार को शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने प्रदेश के 20 शिक्षकों को सम्मानित किया। इससे पहले भदेर सिंह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) कमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शैक्षणिक संस्थान को तंबाकू-मुक्त करने पर भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।डबलैहड़ स्कूल की प्रमुख उपलब्धियां- स्वच्छ एवं हरित विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर अखिल भारतीय स्तर पर 58वीं रैंक पाई।- तंबाकू-मुक्त शैक्षणिक संस्थान चुनौती विषय पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।- नवाचारों व प्रोटोटाइप को जिला श्रेणी में राष्ट्रीय मूल्यांकन के लिए विकसित भारत बिल्डाथॉन मिला।- स्कूल को पर्यावरण संरक्षण, हरित पहल, स्वच्छता एवं सतत विकास के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल पुरस्कार।- मोहाली में यंग क्रिएटर लीग में विद्यार्थियों का चयन हुआ और अभिनव विचारों को मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला।राज्य के इन शिक्षकों को सम्मानशिक्षक पद स्कूलनम्रता शर्मा शिक्षिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जखअमोल शर्मा शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय पथवालअभिनव गुप्ता व्याख्याता एसकेआईएस जीयूएसएस उधमपुरअनिता रानी शिक्षिका पीएमश्री आईआईएस तलवाड़ाजगत देव सिंह शिक्षक यूपीएस मनवाससंदीप कुमार शिक्षक यूपीएस अंजोलेकुलबीत सिंह शिक्षक राजकीय जीपीएस जोन गूलशाहिद कुरैशी सीनियर लेक्चरर जीजीएमएचएसएस राजोरीअनवर खान प्रधानाचार्य एचएसएस बाॅयज मंडीरियाज अहमद खान शिक्षक राजकीय माध्यमिक स्कूल काजीगुंडतौहीद परवेज शिक्षक राजकीय उच्च विद्यालय काजीपोराराबिया मुख्तार मास्टर पीएमश्री स्कूल सोपोरगुलाम मोहम्मद डार शिक्षक जीएमएस बटपोरामुजफ्फर अहमद वानी शिक्षक एमएस कासनापाटीजावेद अहमद राथर शिक्षक एमएस खानपोरानजीर अहमद भट शिक्षक मिडिल स्कूल चोंटीपोरातौफीक अली शिक्षक प्राथमिक विद्यालय मीरबागशौकत हुसैन भट लेक्चरर आईआईएसएस इमाम साहिबडॉ. समीना वानी प्रधानाचार्य जीएचएसएस कोठीबागप्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मिलने से अत्यंत विनम्र और कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। इस सम्मान को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता, बल्कि इसे अपने विद्यार्थियों, सहकर्मियों, अभिभावकों, शिक्षा विभाग और उन सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब मानता हूं, जिन्होंने मेरी इस यात्रा में निरंतर सहयोग किया है।- भदेर सिंह, लेक्चरर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबलैहड़