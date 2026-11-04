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जम्मू: जल निकायों के संरक्षण को लेकर सांबा में जागरूकता अभियान, लोगों को किया जागरूक

Nikita Gupta

Updated Wed, 04 Nov 2026 05:33 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 05:33 PM IST







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नगर परिषद सांबा ने जिला प्रशासन के सहयोग से जल निकायों के संरक्षण को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को जल स्रोतों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। ... और पढ़ें

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