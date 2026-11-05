Jammu News: एम्स विजयपुर ने स्तन कैंसर विजेताओं को किया सम्मानित, समग्र उपचार पर जोर

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संवाद न्यूज एजेंसीसांबा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विजयपुर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ-2026 के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्तन कैंसर को मात देने वाली महिलाओं को उनकी बहादुरी और प्रेरणादायक जीवन यात्रा के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैंसर विजेताओं का मनोबल बढ़ाना और उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान करना था। उन्हें एम्स परिवार का अभिन्न हिस्सा होने का एहसास भी कराया गया।एम्स विजयपुर की बहु-विषयक ब्रेस्ट कैंसर उपचार प्रणाली पर प्रकाश डाला गया। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर पारस खन्ना ने जानकारी दी। रेडियोथेरेपी विभाग की सहायक प्रोफेसर गिरिजा प्रिया शर्मा ने भी संस्थान में उपलब्ध आधुनिक उपचार सेवाओं के बारे में बताया। डीन रिसर्च एवं रेडियोथेरेपी विभागाध्यक्ष प्रो. शबाब ललित अंगुराना ने कहा कि प्रभावी उपचार केवल दवाओं तक सीमित नहीं है। मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार और भावनात्मक सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एम्स विजयपुर का चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ मरीजों को भरोसा देने में निरंतर प्रयासरत है।उपचार और जागरूकता पर जोरमुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रो. संजीव सिन्हा ने संस्थान की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि एम्स प्रारंभिक जांच से लेकर आधुनिक उपचार तक समग्र एवं रोगी-केंद्रित सुविधाएं देता है। प्रो. संजीव सिन्हा ने समय पर स्क्रीनिंग और शीघ्र पहचान को स्तन कैंसर से लड़ने का प्रभावी हथियार बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान मरीजों और उनके परिवारों के साथ उपचार के हर चरण में मजबूती से खड़ा है।कैंसर विजेताओं की प्रेरणादायक कहानियांकार्यक्रम की सबसे भावुक प्रस्तुति कैंसर विजेताओं की रही। उन्होंने अपने उपचार और स्वस्थ होने की प्रेरणादायक कहानियां साझा कीं। विजेताओं ने एम्स के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। राजौरी और किश्तवाड़ जैसे दूरदराज क्षेत्रों की कैंसर विजेताओं ने भी वीडियो संदेशों के माध्यम से अपने अनुभव बताए। इन कहानियों ने सभी प्रतिभागियों को प्रेरित किया।भविष्य का संकल्प और सहयोगकार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने एक-दूसरे का हौसला बढ़ाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि समय पर जांच, सही उपचार और सकारात्मक सोच से स्तन कैंसर पर विजय पाई जा सकती है। एम्स ने इस आयोजन के माध्यम से मरीजों, उनके परिवारों और चिकित्सकों के बीच विश्वास एवं सहयोग के रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। यह सहयोग का रिश्ता आगे भी बना रहेगा।