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श्रीनगर: लाल चौक में दिखा अयोध्या जैसा नजारा, रामायण की चौपाइयों के बीच गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

Nikita Gupta

Updated Sun, 08 Nov 2026 07:45 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 07:45 PM IST







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दीपावली के अवसर पर श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। रामायण की चौपाइयों, भजन-कीर्तन और जय श्रीराम के जयघोष के बीच घंटाघर परिसर में अयोध्या जैसा नजारा देखने को मिला। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने उत्साह के साथ दीपोत्सव में हिस्सा लेकर आस्था, भाईचारे और कश्मीर की साझी संस्कृति का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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