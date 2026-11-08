Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Muslim potters who have been sharing the light of Diwali for generations

बांदीपोरा: मजहब की दीवारों से ऊपर भाईचारे की रोशनी, पीढ़ियों से दिवाली के दीये बना रहे मुस्लिम कुम्हार

Sun, 08 Nov 2026 12:34 PM IST
Nikita Gupta भट्ट शहजाद, अमर उजाला, नेटवर्क बांदीपोरा
भट्ट शहजाद, अमर उजाला, नेटवर्क बांदीपोरा Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 08 Nov 2026 12:34 PM IST
सार

बांदीपोरा के अजर गांव में मुस्लिम कुम्हार परिवार पीढ़ियों से कश्मीरी पंडित पड़ोसियों के लिए दिवाली के मिट्टी के दीये बनाकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। घटते ऑर्डर और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद ये परिवार अपनी पुश्तैनी कला और इस अनूठी परंपरा को जिंदा रखने में जुटे हैं।
 

विज्ञापन
Muslim potters who have been sharing the light of Diwali for generations
मुस्लिम कुम्हार - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली का त्योहार आते ही देशभर में घर और आंगन दीयों की रोशनी से जगमगाने लगते हैं। जम्मू-कश्मीर के उत्तरी कश्मीर स्थित बांदीपोरा जिले के अजर गांव में भी इन दिनों कुछ परिवार मिट्टी के दीये बनाने में जुटे हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम कुम्हार परिवार पीढ़ियों से अपने कश्मीरी पंडित पड़ोसियों के लिए दिवाली पर दीये तैयार करते आ रहे हैं। यह परंपरा न सिर्फ उनके पुश्तैनी हुनर को जिंदा रखे हुए है, बल्कि दोनों समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल भी पेश करती है।

विज्ञापन
Trending Videos

Muslim potters who have been sharing the light of Diwali for generations
मिट्टी के दीये - फोटो : संवाद

गांव में आज भी कुछ कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं। उनके दिवाली उत्सव को खास बनाने के लिए मुस्लिम कुम्हार परिवार हर साल मिट्टी के दीये तैयार करते हैं। इन्हीं कारीगरों में शामिल बशीर अहमद अपने परिवार के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए दीये बनाना महज रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों की खुशियों में शामिल होने और आपसी रिश्तों को मजबूत करने का एक तरीका भी है।

कम ऑर्डर के बावजूद नहीं टूटी परंपरा
बशीर अहमद बताते हैं कि पहले की तुलना में अब दीयों के ऑर्डर काफी कम मिलने लगे हैं। बांडीपोरा में दूसरे इलाकों के मुकाबले मांग भी सीमित है। इसके बावजूद उनका परिवार हर साल दिवाली से पहले मिट्टी के दीये तैयार करता है, ताकि कश्मीरी पंडित परिवारों को पारंपरिक दीये मिल सकें।

उन्होंने कहा कि दिवाली हमारे पंडित भाइयों का त्योहार है और उनकी खुशियों में शामिल होकर हमें खुशी मिलती है। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से यह काम करता आ रहा है। भले ही अब ऑर्डर कम मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह परंपरा आगे भी जारी रहे।

मिट्टी के दीयों में झलकता है भाईचारा
दिवाली पर मिट्टी के दीये जलाना अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। अजर गांव में मुस्लिम कुम्हारों की ओर से तैयार किए जाने वाले ये दीये कश्मीरी पंडित परिवारों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम पड़ोसियों की ओर से पीढ़ियों से दीये तैयार करने की परंपरा आपसी सद्भाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है। यह इस बात की भी मिसाल है कि त्योहार और परंपराएं समुदायों के बीच रिश्तों को किस तरह मजबूत बनाती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

Muslim potters who have been sharing the light of Diwali for generations
मिट्टी के दीये - फोटो : संवाद

बदलते बाजार से पुश्तैनी काम पर संकट
समय के साथ मिट्टी के बर्तनों और दीयों की मांग में कमी आई है। बदलती बाजार पसंद और सीमित ऑर्डर के कारण कुम्हार परिवारों के लिए इस पारंपरिक पेशे को आय का स्थायी साधन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद कारीगर हर साल दिवाली पर दीये बनाना नहीं छोड़ते। उनका प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पुश्तैनी हुनर और भाईचारे की इस खूबसूरत परंपरा से जुड़ी रहें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed