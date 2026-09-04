Kathua: स्टाइपेंड बढ़ोतरी पर अड़े इंटर्न डॉक्टर, जीएमसी में चौथे दिन भी हड़ताल जारी

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स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जीएमसी के एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। प्रदेश के विभिन्न जीएमसी के इंटर्न डॉक्टर भी इस आंदोलन में शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है।

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