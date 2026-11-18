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वीडियो: जिला ऊना में बंद पड़े 10 गोसदनों को दोबारा शुरू करने की पहल तेज

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 06:35 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 06:35 PM IST







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जिला ऊना में लंबे समय से बंद पड़े करीब 10 गोसदनों को दोबारा शुरू करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश गोसेवा आयोग ने पहल तेज कर दी है। आयोग के सदस्य अरुण पटियाल ने ग्राम पंचायत अपर बहडाला में बंद पड़े गोसदन का दौरा कर इसे पुनः संचालित करने की संभावनाओं का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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