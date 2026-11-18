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अब प्रशासन के आलाधिकारी जल्द ही कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति तय करेंगे।बैठक के दौरान टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली चंडीगढ़ की कंपनी को ही टेंडर देने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने चिंतपूर्णी महोत्सव का आयोजन 22 से 24 नवंबर तक करवाना था। इसके लिए आयोजन संबंधी टेंडर आमंत्रित किए गए। 30 अक्तूबर को टेंडर खोले जाने थे लेकिन एक ही कंपनी द्वारा भाग लेने के कारण टेंडर नहीं खुला। इसके कारण प्रशासन ने पहली टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दोबारा निविदाएं आमंत्रित की थीं।यह रहा कारणवर्ष 2025 में महोत्सव को लेकर किए टेंडर में न्यूनतम बोली राशि 20 लाख रुपये रखी गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष महोत्सव में बाजार के स्टॉल बनाने को लेकर जिस कंपनी ने टेंडर लिया था, उसे घाटा पड़ा था। इस वर्ष टेंडर प्रक्रिया में न्यूनतम बोली को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। ऐसे में इस वर्ष टेंडर लेने के लिए कोई भी कंपनी आगे नहीं आ रही है।वर्ष 2024 में हुई थी महोत्सव की शुरूआतमाता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2024 में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चिंतपूर्णी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महोत्सव शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने पहली बार 14 से 16 सितंबर 2024 तक महोत्सव करवाने की योजना बनाई लेकिन बाद में इसकी तिथियां बदलकर 26 से 28 सितंबर कर दी गई।चिंतपूर्णी महोत्सव के आयोजन संबंधी दूसरी बार किए गए टेंडर में भी एक ही कंपनी ने भाग लिया। प्रतिस्पर्धा न होने के कारण टेंडर नहीं खोला गया। अब कमेटी के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक जल्द ही आयोजित होगी।- पारस अग्रवाल, एसडीएम अंब